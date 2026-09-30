Ankara Keçiören'de drift tartışmasında polise saldıran 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Ankara Keçiören'de drift tartışmasında polise saldıran 7 şüpheliden 4'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Keçiören'de 28 Eylül'de Hisar Mahallesi Şirinler Parkı civarında drift atma nedeniyle çıkan tartışmada polise taşla saldıran ve gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Saldırıda yaralanan polis tedavisinin ardından taburcu edildi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde polisin darbedilmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 28 Eylül'de Hisar Mahallesi Şirinler Parkı civarında bir grup ile polis İ.U. arasında "drift atma" nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, polisi taşla darbetti. Polis İ.U. ise kendini korumak amacıyla havaya ateş etti.
Saldırıda yaralanan polis, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kaynak: AA
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