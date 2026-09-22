Ankara Keçiören'de sel nedeniyle yolda çökme yaşandı, çok sayıda araç hasar gördü - Son Dakika
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Ankara Keçiören'de sel nedeniyle yolda çökme yaşandı, çok sayıda araç hasar gördü

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Ankara Keçiören'de etkili olan sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Gülgün Sokağı'nda yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Yol kenarında park halindeki çok sayıda araç hasar gördü, belediye ve itfaiye ekipleri mahsur kalan araçları çıkarmak için çalışma başlattı.

Ankara'da etkili olan sağanağın ardından Keçiören ilçesinde oluşan sel nedeniyle yolda çökme meydana geldi, park halindeki çok sayıda araç hasar gördü.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Gülgün Sokağı'nda yolun bir bölümünde çökme oluştu.

Yol kenarında park halinde bulunan çok sayıda aracın zarar gördüğü olayla ilgili bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan araçların bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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