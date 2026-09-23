Ankara Keçiören'de selde çöken yoldaki çukura düşen 20 otomobil itfaiyeyle kurtarıldı - Son Dakika
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Ankara Keçiören'de selde çöken yoldaki çukura düşen 20 otomobil itfaiyeyle kurtarıldı

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Ankara Keçiören\'de selde çöken yoldaki çukura düşen 20 otomobil itfaiyeyle kurtarıldı
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Ankara Keçiören'de altyapı çalışması sırasında açık kalan dolgu, sel sularına kapılarak sokakta çökmeye yol açtı. Açılan çukura düşen park halindeki 20 otomobil, itfaiye desteğiyle kurtarıldı ve araçlarda hasar oluştu.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde sel nedeniyle çöken yolda oluşan çukura düşen 20 otomobil, çalışmayla kurtarıldı. Araçlarda hasar meydana geldi.

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik akışı olumsuz etkilendi. Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sağanakla birlikte çakan şimşekler de gökyüzünü aydınlattı.

Keçiören ilçesi Emrah Mahallesi Gülgün Sokak'ta devam eden altyapı çalışmasında üst kısmı açık bırakılan toprak dolgu malzemesi, sel suları ile kayınca yolda çökme meydana geldi. Park halindeki 20 otomobil, sokakta açılan yaklaşık 1 metre derinliğindeki çukura düşerek hasar aldı. Vatandaşlar, araçlarını kurtarmak için sağanak altında zor anlar yaşadı. Araçlar, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Sabah saatlerinde selin sokakta yol açtığı hasarın onarılmasına başlandı. Açılan çukur, iş makineleri ile taşınan dolgu malzemesiyle dolduruldu. Çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.

'SEL GELDİ, DOLGU MALZEMESİNİ ALDI'

Mahalle sakini Cihan Y., "Altyapıyı yapan firma, burayı kısım kısım yapma kararı almış. 50 metre yukarıya kadar yaptılar. Yani bir parça yaptılar, bıraktılar burayı. Yukarıdan sel geldi, buradaki dolgu malzemesini, üstünü kapatmadıkları için aldı. Üstünü kapatmış olsalardı bu sıkıntıları yaşamazdık. Bir an önce buranın üstünün kapatılması lazım. Dün bu olay yaklaşık 2 saat sürdü. Sadece bir itfaiye ekibi geldi, onlar da suyu çekmek için gelmişler" dedi.

Bölgede çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ankara Keçiören'de selde çöken yoldaki çukura düşen 20 otomobil itfaiyeyle kurtarıldı - Son Dakika
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