Ankara Keçiören'de taksi şoförlerini darbeden 2 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir taksi durağında 2 şoförü darbettikleri öne sürülen M.K. ve E.Ü. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde taksi durağındaki 2 şoförü darbettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
İddiaya göre, 5 Eylül gecesi Esertepe Mahallesi Ahmet Şefik Kolaylı Caddesi'ndeki bir taksi durağına gelen M.K. ve E.Ü, durakta bulunan şoförlerden araç istedi.
Şoförlerin "durakta araç bulunmadığını ve istirahat ettiklerini" belirtmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Alkollü oldukları öne sürülen şüpheliler, tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförleri S.Y. ve R.S'yi darbetti.
Olayın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin saldırı anı, taksi durağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucu M.K. ve E.Ü. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
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