Ankara Keçiören'de taksi sürücüsü bir kişiyi silahla ağır yaraladı, şüpheli tutuklandı

Ankara Keçiören'de taksi sürücüsü bir kişiyi silahla ağır yaraladı, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Keçiören'de bagajdan eşyasını aldıktan sonra yürüyen 1 kişi, taksi sürücüsünün silahlı saldırısıyla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan yaralının saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde silahla bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.
Yükseltepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda E.K, bindiği taksinin şoförü S.M'nin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı tespit edilen E.K, hastaneye kaldırıldı.
E.K'nin bindiği taksinin bagajından eşyasını aldıktan sonra yürüdüğü sırada taksi sürücü S.M'nin silahlı saldırısına uğradığı anlar, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Polislerce gözaltına alınan S.M, sevk edildiği cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?