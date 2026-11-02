Ankara-Kırıkkale yolunda OSB önünde 4 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Ankara-Kırıkkale yolunda OSB önünde 4 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara-Kırıkkale kara yolunda Organize Sanayi Bölgesi önünde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı; kaza nedeniyle yolda araç kuyrukları oluştu.
Kırıkkale'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Ankara-Kırıkkale kara yolundaki Organize Sanayi Bölgesi önünde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan N.G. (38), S.K. (31), M.G. (41), A.S.G. (8), H.İ.G. (14), M.G. (14) ve H.G. (56), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: AA
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