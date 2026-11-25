Ankara Kızılay'da güvenlik görevlilerine bıçak çekti! O anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Metro İstasyonu'nda güvenlik görevlileriyle tartışan kişi, bıçak çekmesi üzerine yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Bıçağı elinden alınan kişi polis ekiplerince gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'da metro istasyonunda tartıştığı güvenlik görevlilerine bıçak çeken kişi etkisiz hale getirilip, gelen polise teslim edilirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Metro istasyonunda bir kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri, kendilerine bıçak çeken kişiyi yere yatırıp etkisiz hale getirdi. Elindeki bıçak alınan kişi, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde elinde bıçak olan kişinin yere yatırılıp etkisiz hale getirildiği görüldü.
Kaynak: DHA
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