Ankara'da metro istasyonunda tartıştığı güvenlik görevlilerine bıçak çeken kişi etkisiz hale getirilip, gelen polise teslim edilirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Metro istasyonunda bir kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri, kendilerine bıçak çeken kişiyi yere yatırıp etkisiz hale getirdi. Elindeki bıçak alınan kişi, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde elinde bıçak olan kişinin yere yatırılıp etkisiz hale getirildiği görüldü.