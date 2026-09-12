Ankara Mamak'ta beton mikseri ile otomobil çarpıştı, 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Akşemsettin Mahallesi'nde Doğukent Caddesi ile 1090. Sokak'ın kesişiminde, 37 AEU 275 plakalı beton mikseri ile 06 DDZ 448 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle beton mikserinin önünde bir süre sürüklenen otomobil, kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"Haftada 4-5 kaza oluyor"

Kazaya şahit olan çevredeki işletme sahibi 38 yaşındaki İlker Duman, yaklaşık 12 yıldır bölgede yaşadığını söyledi.

Kaza sırasında iş yerinin önünde bulunduğunu anlatan Duman, kamyonun Doğukent Caddesi'nde ilerlediği sırada otomobilin 1090. Sokak kesişiminden geldiğini belirtti.

Kamyonun otomobile çarptıktan sonra aracı bir süre önünde sürüklediğini aktaran Duman, bölgede sık sık trafik kazalarının meydana geldiğini vurguladı.

İlker Duman, "Bu caddede haftada 4-5 defa kaza oluyor. Biz burada canlı şahidiz. Buranın en büyük problemlerinden biri ne yazık ki ışık ya da kasis olmaması." dedi.