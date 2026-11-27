Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i hakkında tutuklama kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 'Suç örgütüne üye olma', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından 24 Kasım'da Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 18 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.