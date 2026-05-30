Ankara-Niğde Otoyolu\'nda Lastik Temizlerken Şehit Olan Astsubay Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

30.05.2026 17:42
Ankara-Niğde Otoyolu'nda yoldaki lastik parçalarını temizlerken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin cenazesi yarın memleketi Kırıkkale'de toprağa verilecek. Sürücü hakkında adli süreç başlatılırken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi taziye mesajı yayımladı.

ANKARA- Niğde Otoyolu'nda yoldaki lastik parçalarını temizlediği sırada otomobil çarpması sonucu yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün (37), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu'nun 48'inci kilometresinde meydana geldi. İhbar sonrası yoldaki lastik parçalarını temizlemek için bölgeye giden Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'e, Esra Ç.K. idaresindeki 34 AJB 073 (34) plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ergün, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Şehidin cenazesi, yarın memleketi Kırıkkale'de toprağa verilecek. Öte yandan sürücü hakkında adli süreç başlatıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Şehit Ergün için taziye mesajı yayımladı. Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, Ankara-Niğde otoyolu üzerinde yaşanan kaza sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.

Kaynak: DHA

30.05.2026 17:42:47
