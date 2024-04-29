Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi

Ankara\'nın Kızılcahamam ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen yağmur duasına, belediye başkanı ve ilçe başkanları ile birlikte vatandaşlar da katıldı. Yağmur dualarının kabul olması için dua edildi ve belediye başkanı mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

29.04.2024 19:25
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi.

Yukarıkaraören Mahallesi'nde düzenlenen yağmur duasına, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Güray Altunay ve MHP Kızılcahamam İlçe Başkanı Nuri Odacı ile vatandaşlar katıldı.

Yağmur duasının ardından açıklamada bulunan Acar, yağmur dualarının kendileri için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Acar, edilen duaların kabul olmasını diledi.

Konuşmasının ardından Acar, vatandaşlarla sohbet etti ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Acar ayrıca, 31 Mart seçimlerinde kendisine verdikleri desteklerden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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