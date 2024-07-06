Ankara'nın tahıl ambarında hasat başladı - Son Dakika
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Ankara'nın tahıl ambarında hasat başladı

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM), Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 80 bin dönümlük ekili tarım arazilerinde 18 biçerdöver, 7 kamyon ve 30 işçiyle hasat başladı. Hasat sürecinde teknolojik araçlar kullanılarak buğday taneleri özenle ayrıştırılıp TİGEM'in silolarında depolanıyor. TİGEM Polatlı İşletmesi Müdürlüğü'nde yılda ortalama 15 bin ila 20 bin ton verim alınıyor.

06.07.2024 09:42
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Ankara'nın tahıl ambarında hasat başladı

Ankara'nın tahıl ambarında biçerdöverlerin hasadı dron ile görüntülendi

ANKARA - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM), Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 80 bin dönümlük ekili tarım arazilerinde 18 biçerdöver, 7 kamyon ve 30 işçiyle hasat başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge işletmelerinde hasat devam ediyor. Bu çerçevede TİGEM'in 215 bin dekar arazi varlığı ile 4'üncü büyük işletmesi olan Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde de hasat başladı.

Hasadın yüzde 90'ı buğday

Yüzde 90'ı buğday olarak gerçekleştirilen hasat, yaklaşık 80 bin dekarlık ekili alanda 18 biçerdöver, 7 kamyon ve 30 işçi ile gerçekleştiriliyor. Emeğin meyvelerinin alındığı hasat sürecinde çalışmalar hassas bir şekilde yürütülüyor.

Teknolojik araçlar yardımıyla özenle ayrıştırılan buğday taneleri, Türk ekonomisine ciddi katkı sağlayan TİGEM'in silolarında depolanıyor.

Yılda ortalama 15 bin ila 20 bin ton verim alınıyor

TİGEM Polatlı İşletmesi Müdürlüğü'nde Bitki Üretim Müdür Yardımcısı Evren Albayrak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Polatlı TİGEM işletmemizde yılda yaklaşık 15 bin ila 20 bin ton arası tohumluk üretimi gerçekleşmektedir. Bu rakam iklim koşullarında değişmek olup kurak ve yağışlı yıllarda azalmış ve artmıştır" dedi.

İşletmede üretilen buğday çeşitlerini de söyleyen Albayrak, "Reis, bezostaja ve tosunbey ekmeklik buğday çeşitlerini üretmeye devam etmekteyiz. Bununla birlikte bu yıl selamibey ve karakılçık adında yerel çeşidimizi üretim desenimize koymuş bulunmaktayız. Söz konusu çeşitlerin üretim çalışmaları bittikten sonra üretim desenimize girmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Albayrak, "Bu yıl 18 biçer, 7 kamyon ve 30 işçiyle hububat hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Mahsul tohumlarını saatte 20 ton modern tohum hazırlama tesislerinde elenerek ve paketlenerek ülkemizin çiftçilerine sunulmaktadır. Dağıttığımız tohumluklar ülkemizde yaklaşık 450 bin dekar ekili işe tekabül etmektedir" diye konuştu.

TİGEM'in Polatlı işletmelerini özelliklerini de anlatan Albayrak, "Polatlı TİGEM işletmesi yaklaşık 211 bin dekarlık alan ile 4'üncü büyük işletmedir. Biz 211 bin dekar alanda 180 bin dekarda tarla bitkileri, kalan araziler ise mera ve tarım dışı olarak kullanılmaktadır" şeklinde konuştu.

Albayrak, hasadın 15 ila 20 gün içerisinde tamamlanacağını da kaydetti.

Kaynak: İHA

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