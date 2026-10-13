Ankara Polatlı'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Ankara Polatlı'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Ankara Polatlı\'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Ankara Polatlı'da saat 17.00'de Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve polis soruşturma başlattı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa S. ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Saat 17.00'de Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesinde meydana geldi. Belediye işçisi olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Mustafa S. ile otomobil çarpıştı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mustafa S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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