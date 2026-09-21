Ankara Polatlı\'da TIR\'a çarpan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü M.B.(16), ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Polatlı ilçesi İMKB İlköğretim ve Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. M.B. yönetimindeki motosiklet, park halinde bulunan TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan M.B., ambulans ile Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.