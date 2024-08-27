Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı hava gösterileri öncesinde çevre tanıma uçuşunu iptal etti

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Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı hava gösterileri öncesinde bugün yapılacak çevre tanıma uçuşunun iptal edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı hava gösterilerinin bugün Ankara'da 13.00-14.00 saatleri arasında yapılması planlanan çevre tanıma uçuşu programı iptal edilmiş olup programa yarından itibaren aynı şekilde devam edilecektir." ifadesine yer verildi.