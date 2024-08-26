Ankara Valiliği, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşları nedeniyle yüksek ses uyarısı yaptı - Son Dakika
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Ankara Valiliği, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşları nedeniyle yüksek ses uyarısı yaptı

Ankara Valiliği, Türk Yıldızları'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapacağı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle kent sakinlerine yüksek ses uyarısında bulundu. Başkentlilerin olası yüksek ses düzeyinden etkilenmemeleri istendi.

26.08.2024 16:17
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Ankara Valiliği, kent sakinlerine, Türk Yıldızları'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapacağı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle "yüksek ses" uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları'nın 28-30 Ağustos'ta prova ve gösteri uçuşları düzenleyeceği ifade edildi.

"Çevre tanıma" ve "prova" uçuşlarının 28 ve 29 Ağustos'ta Gölbaşı Mogan Gölü üzerinde, "selamlama ve gösteri" uçuşlarının ise 30 Ağustos'ta Anıtkabir ve Mogan Gölü üzerinde yapılacağı belirtilen açıklamada, Başkentlilerin şehir merkezi üzerindeki planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik duymamaları istendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Valiliği, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşları nedeniyle yüksek ses uyarısı yaptı - Son Dakika

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