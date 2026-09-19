Ankara Valisi Canbolat, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Ankara Valisi Canbolat, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti

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Ankara Valisi Canbolat, 19 Eylül Gaziler Günü\'nde Anıtkabir\'i ziyaret etti
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Ankara Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyet, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyet, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyen Vali Canbolat, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve merdivenlerde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Canbolat ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Vali Canbolat, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle milletimizin minnet ve şükran duygularını ifade etmek üzere huzurunuzdayız. Bu toprakları vatan kılmak ve bağımsızlığımızı korumak için canını ortaya koyan gazilerimiz, milletimizin hafızasında daima müstesna bir yere sahip olacaktır. Onların gösterdiği cesaret ve fedakarlık, vatan sevgisinin en anlamlı örneklerindendir. Bugün özgür ve bağımsız bir ülkede yaşıyorsak bunu başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere bu vatan uğruna mücadele eden kahramanlarımıza borçluyuz. İstiklal mücadelesinin Başkomutanı olarak taşıdığınız 'Gazi' unvanı, milletimizin size duyduğu güvenin ve şükranın da bir ifadesidir. Bu anlamlı unvan aynı zamanda vatan uğruna mücadele eden bütün gazilerimizin ortak onurudur. Bizlere düşen en önemli görev, şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere bıraktığı bu emanete sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü yarınlara taşımaktır. Vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamlı günde, başta siz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere vatanımız uğruna hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömür diliyorum. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA
19 Eylül Gaziler GünüAnkara ValiliğiAnıtkabirGüncelSon Dakika

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