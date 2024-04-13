Ankara ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri Antalya\'daki Teleferik Kazasına Yardım İçin Ekipler Gönderdi

Ankara ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinden, Antalya 'da meydana gelen teleferik kazasında mahsur kalanların kurtarılması çalışmalarına katılmak için toplam 25 arama kurtarma personeli, 7 tam donanımlı araç ve 1 ilk müdahale aracı bölgeye gitti.

Ankara ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinin itfaiye ekipleri, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında mahsur kalan 184 kişinin tahliyesine destek olmak için hareket etti. Ankara'dan 13 arama kurtarma personeli ve 4 tam donanımlı araç tahliye çalışmalarına katılmak üzere yola çıkarken Muğla'dan 2 tam donanımlı kurtarma aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 12 personelin çalışmalara destek sağlayacağı belirtildi.