Ankara'ya Yeni Sosyal Yaşam Merkezi Geliyor - Son Dakika
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Ankara'ya Yeni Sosyal Yaşam Merkezi Geliyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Yapracık Mahallesi'nde inşa ettiği 7 bin 700 metrekarelik Sosyal Yaşam Merkezi'nin yapımında sona yaklaşıyor. Merkez, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla bölge halkına hizmet verecek.

22.10.2024 12:42  Güncelleme: 14:23
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Etimesgut Yapracık Mahallesi'ne kazandıracağı 7 bin 700 metrekarelik Sosyal Yaşam Merkezi için çalışmalarına devam ediyor.  Bölge halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni modern tesisin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Etimesgut Yapracık Mahallesi'nde yapımına başladığı Sosyal Yaşam Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen merkez, geniş yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla bölge halkına yeni bir yaşam alanı sunacak.

Sosyal Yaşam Merkezi'nin yapım çalışmalarında sona yaklaşıldığını sosyal medya üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla, hayatın her alanına kolaylık ve değer katan projelerimiz sürüyor. Fen İşleri Dairemizin; Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde inşasına başladığı Sosyal Yaşam Merkezi'nin yapım çalışmalarında sona doğru yaklaşılıyor. 7 Bin 700 metrekarelik alana sahip merkez; yeşil alanları, otopark, 210 kişilik konferans salonu, sergi salonu, amfi tiyatro, 100 kişilik kütüphane, kişisel gelişim kursları, atölye ve etüt sınıfları ile bölge halkına hizmet vermeye hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Merkezde, 36 araçlık açık ve kapalı otopark, 210 kişilik konferans salonu, sergi salonu, amfi tiyatro, 100 kişilik kütüphane, kişisel gelişim kursları atölyeleri ve etüt sınıfları yer alacak.

Merkezin bodrum katla birlikte dört katlı olacağını belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı Denetim Görevlisi İnşaat Mühendisi Yasin Yanık, "210 kişilik bir konferans salonumuz, 36 araç kapasiteli otoparkımız bulunuyor. Sosyal donatı alanları içerisinde çeşitli eğitim, seminer ve konferansların verileceği salonlar mevcut. Ayrıca merkezimiz, 2 bin 500 metrekarelik bir yeşil alanla çevrili. Merkezimizin bu yılın sonunda tamamlanması hedefleniyor. Elimizden geldiği kadar hızlı hareket etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'ya Yeni Sosyal Yaşam Merkezi Geliyor - Son Dakika

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