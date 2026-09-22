Ankara Yenimahalle'de 3 arkadaşını öldürdüğü belirlenen şüpheli intihar etti - Son Dakika
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Ankara Yenimahalle'de 3 arkadaşını öldürdüğü belirlenen şüpheli intihar etti

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Ankara Yenimahalle\'de 3 arkadaşını öldürdüğü belirlenen şüpheli intihar etti
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Ankara Yenimahalle'de bir evde Enes Çalı, kardeşi Mehmet Emre Çalı ve Mehmet Büyükırmak ölü bulundu. Üçünün de şüpheli tarafından öldürüldüğü, şüphelinin polisin teslim ol çağrısı üzerine intihar ettiği belirlendi.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde evde cesetleri bulunan Enes Çalı (29), kardeşi Mehmet Emre Çalı (28) ve Mehmet Büyükırmak'ın (35) arkadaşları Kadir Çiçek (30) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadir Çiçek, aynı sokakta saklandığı binada intihar etti.

Dün akşam saatlerinde Kadir Çiçek'in Yenimahalle'de Anadolu Mahallesi 500'üncü Sokak'taki evine giden arkadaşı F.H., kapının açık olduğunu ve yerde hareketsiz yatan 3 kişi bulunduğunu gördü. F.H.'nin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde evde bulunan Enes Çalı, kardeşi Mehmet Emre Çalı ve Mehmet Büyükırmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede 3 kişinin silahla vurularak ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cesetler, yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

AYNI SOKAKTA BULUNDU

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, ev sahibi Kadir Çiçek'i bulmak için çalışma başlattı. Kadir Çiçek, sabah saatlerinde aynı sokakta 3 kişinin cesedinin bulunduğu evinin yakınındaki binada tespit edildi. Kadir Çiçek, polisin 'teslim ol' çağrısı ardından başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi. Çiçek'in cesedi de evde inceleme yapıldıktan sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

'3 GÜNDÜR HABER ALAMIYORDUK'

Otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Büyükırmak'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Yakınları Mehmet Büyükırmak'tan 3 gündür haber alamadıklarını söyledi. Büyükırmak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü. Mehmet Emre ve Enes Çalı kardeşlerin cenazelerinin ise Akyurt ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

UYUŞTURUCUDAN SUÇ KAYDI ÇIKTI

Kadir Çiçek'in 3'ü uyuşturucu madde ticareti olmak üzere 4 farklı suçtan aranma kaydı ve toplam 8 suç kaydının olduğu öğrenildi. Kadir Çiçek'in saklandığı binada oturan Y.Y., "Kapımıza geldi, çakmak istedi. O arada içeriye gitti. Ardından peşine polisler geldi. 'Ben polise el kaldıramam. Annemin babamın yüzünü yere eğdirdim. 3 kişiyi öldürdüm, beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet hapis yatamam' dedi. Silah sesleri duyduk. Madde bağımlısı gibi hali vardı. Bize zarar vermesinden endişe ettik" dedi.

A.Y. ise "Uyuşturucu madde kullandıkları söyleniyor. Kavga etmişler, birbirlerine silah doğrultmuşlar. Bir kişi 3 arkadaşını öldürmüş" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
Mehmet EmreGüvenlik3. SayfaGüncelAnkaraSuçSon Dakika

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