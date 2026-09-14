Ankara’da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
GÜNCEL YAPILANMAYA OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde operasyon düzenlendi.
GAYGUBET EVLERİNDEN ÇIKTILAR
FETÖ/PDY'nin "gaybubet evlerinde" saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilere yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
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