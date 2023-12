Ankaragücü Başkanı Faruk Koca Kalp Krizi Şüphesiyle Hastanede

- Ankaragücü Başkanı Koca'nın hekiminden ilk açıklama

Prof. Dr. İlkay: "(Faruk Koca) İlk 24 saat boyunca müşahede altında tutulacak"

ANKARA - Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın doktoru Başhekim Prof. Dr. Erdoğan İlkay, Faruk Koca'nın sağlık durumu hakkında, "İlk 24 saat boyunca müşahede altında tutulacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında Ankaragücü- Çaykur Rizespor arasındaki mücadele olaylı bitti. 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e sahaya inerek yumruk attı. Olayın ardından fenalaşan Başkan Koca, Ankara Çankaya'da bulunan bir özel hastaneye getirildi. Başkan Koca'nın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Başhekim Prof. Dr. Erdoğan İlkay, "Daha önce stent taktığımız hastamızın bugün acilimize 190'a 120 kan basıncı ve göğsünde baskı hissiyle geldi. Bildiğiniz kadarıyla kötü bir olay sonucunda ortaya çıkan bir olay. EKG değişikliğinin olması üzerine şu an da müşahede altına alındı. Bugün 24 saat boyunca 3 kez 2 saat arayla enzim takibi alınacak. Şu an kan basıncı 150 milimetre aşamalı olarak indirildi. Göğüs ağrısı için tedavi başlandı. Silk enzimi normal ikinci ve üçüncü enzimlerinin sonucuna göre koronel anju grafiği yapıp yapmamaya karar vereceğiz. İlk 24 saat boyunca müşahede altında tutulacak. Genel sağlık durumu şu an iyi. Şu an da müşahede altında ve enzimlerinin sonucuna göre bundan sonraki tedavi planımızın ne olacağına karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hayati riski var"

Başkan Koca'nın hastaneden ayrılışı iddialarına ilişkin soruyu cevaplayan Başhekim Prof. Dr. Erdoğan İlkay, taraftarı hastane önünden ayırmak için böyle bir şey dediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burası bir hastane, hastanenin önünde kalabalık ortay çıkıp tezahürat olunca arka kapıdan tekrar üst kapıdan yukarıya yatışını yaptırdık. O yüzden bu yapıldı. Tüm taraftarlardan hastaneyi terk etmelerini istiyoruz. Diğer hastalar gerçekten rahatsız oluyor. Hayati riski vardır. O yüzden tutuluyor, kalp krizi durumu olur ise hemen anju grafiği alınacağı için tutuluyor. 24 saat önemli bir zaman."