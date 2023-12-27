Ankaragücü Başkanı Faruk Koca serbest bırakıldı

MKE Ankaragücü - Çaykur Rize spor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan, tutuklandıktan sonra istifa eden eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, avukatlarının itirazı üzerine serbest bırakıldı. Koca ve üç sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 9 Ocak'ta yapılacak.

MKE Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Koca, tutuklanmasının ardından Ankaragücü Başkanlığından istifa etmişti.

Avukatları, Koca'nın tutukluluğuna itiraz etti. İtirazı, Nöbetçi Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, Koca'nın adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Koca ile birlikte dört sanığın yer aldığı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 15 Aralık'ta Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmiş ve ilk duruşmanın 9 Ocak 2024'te yapılmasına karar verilmişti.