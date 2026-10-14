Anket, 2027 cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Le Pen'e yüzde 35-37 oy öngördü - Son Dakika
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Anket, 2027 cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Le Pen'e yüzde 35-37 oy öngördü

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Fransa'da anket, 2027 cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Marine Le Pen'in yüzde 35-37 oyla ilk sırada çıkacağını gösterdi. Ankete göre Le Pen ikinci turda Jean-Luc Melenchon'u rahatça geçerken, merkez sağın tek adayı olması durumunda Edouard Philippe yüzde 17 oyla üçüncü sırada.

Fransa'da yapılan anket, 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin nisandaki ilk turunda aşırı sağcı aday Marine Le Pen'in avantajlı konumda olduğunu gösterdi.

Toluna Harris Interactive anket şirketi tarafından Fransa'da gelecek yıl yapılacak iki turlu cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin 5-8 Ekim tarihlerinde çevrim içi anket yapıldı.

Anketin sonucuna göre, seçimin ilk turunu oyların yüzde 35 ila 37'sini alarak aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin adayı Marine Le Pen ilk sırada tamamlayacak.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi adayı Jean-Luc Melenchon ise merkez sağın ortak aday çıkarıp çıkarmayacağına bağlı senaryoların tümünde yüzde 18-19 oy oranıyla ikinci sıraya yerleşerek bir üst tura çıkacak.

Ankette ikinci turda ise Le Pen'in aşırı solcu Melenchon'u rahatlıkla geride bırakacağı tahmin edildi.

Merkez sağda Edouard Philippe avantajlı görünüyor

Fransa'da yaklaşan seçimler öncesi merkez sağcı partilerden çok sayıda siyasetçi adaylığını açıklarken bu isimler arasında eski Başbakan Gabriel Attal ve Edouard Philippe öne çıkıyor.

Philippe'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın adayı Attal'dan daha çok oy alması öngörüldü.

Eski Başbakan Philippe'in merkez sağın tek adayı olması durumunda oyların yüzde 17'sini, Attal ile yarışa katıldığı senaryoda ise oyların yüzde 13'ünü alarak 3. sıraya yerleşmesi bekleniyor.

Sosyal demokratların adayı Place Publique Partisi Başkanı Raphael Glucksmann ise yüzde 10 ila 11 ile 4. sırada geliyor.

Marine Le Pen iki kez ikinci tura kalmıştı

Fransa'da cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilirken, aşırı sağcı Le Pen 2012, 2017 ve 2022'de yapılan seçimlerde de aday olmuş, son iki seçimde ikinci tura kalmıştı.

Le Pen 2017'deki seçim yarışını yüzde 34 ile 2022'deki seçimde ise yaklaşık yüzde 42 ile Cumhurbaşkanı Macron'a karşı kaybetmişti.

Aynı şekilde LFI'nın adayı Melenchon da son 3 seçimde cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuş ancak hiçbirinde ikinci tura kalamamıştı.

Fransa'da iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Macron gelecek yılki seçimlerde yeniden aday olamayacak.

Ülkede, iki turlu cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunun 18 Nisan, ikinci turunun ise 2 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA
Edouard PhilippeMarine Le PenPolitikaGüncelFransaDünyaSon Dakika

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