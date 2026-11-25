ABD'de yapılan anket, 2024 başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a oy veren ancak 2026 ara seçimlerinde sandığa gitmeyen seçmenlerin yüzde 78'inin, Washington yönetiminin İsrail'e verdiği desteğin azaltılmasını istediğini ortaya çıkardı.

ABD merkezli Semafor'un haberine göre, YouGov tarafından, 2024 başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a oy veren ancak 2026 ara seçimlerinde sandığa gitmeyen 636 kişiyle anket yapıldı.

Yapılan ankette, katılımcıların yüzde 29'u ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılma kararının oy kullanmama kararlarında "önemli rol" oynadığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 17'si ise İsrail ile ilişkileri, sandığa gitmeme kararlarında etkili olan konular arasında gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 78'i, ABD'nin İsrail'e verdiği desteği azaltması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin İsrail'e askeri yardımını eleştiren reklam

Filistin yanlısı kuruluş Orta Doğu Anlayış Enstitüsü de (IMEU), ABD'nin İsrail'e askeri yardımını eleştiren 30 saniyelik yeni reklam filmini Semafor'la paylaştı.

Cumartesi yayınlanması planlanan reklamda, bisiklet almak için para biriktiren ABD'li bir kız çocuğu ile İsrail bombardımanında bir bacağını kaybeden Gazzeli kız çocuğunun hikayeleri karşılaştırılıyor.

Reklamın anlatıcısı, "Hükümetimiz, her 3 saniyede bir vergi mükelleflerinin 400 dolarını bunu yapmak için gönderiyor." ifadesini kullanıyor.

Söz konusu miktar, ABD'nin İsrail'e yıllık askeri yardımının yaklaşık karşılığına işaret ediyor.

Reklam, izleyicileri ABD'nin İsrail'e sağladığı finansmanın durdurulması için destek toplamayı amaçlayan kampanya internet sitesine yönlendiriyor.

Öte yandan Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonunun siyasi direktörü Sam Markstein, Semafor'a yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Parti'nin artık ABD'deki tek "İsrail yanlısı parti" olduğunu savundu.

Markstein, Cumhuriyetçileri İsrail'e karşı konumlandırmaya yönelik girişimlerin başarısız olacağını belirterek, İsrail'e karşı bir politika isteyen seçmenlerin Demokrat Parti'yi tercih edebileceğini ifade etti.