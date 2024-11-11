ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bıçakla annesi Nilay Ç.'yi öldürüp, babası Murat Ç., amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi yaralayan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Muratlı Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Lise 12'nci sınıf öğrencisi A.Ç., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Anne Katili Genç Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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