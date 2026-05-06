Anne Kedi Çırakları Kovaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anne Kedi Çırakları Kovaladı

06.05.2026 00:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de kuaförde anne kedi, yavrularına yaklaşan çırakları kovaladı. Olay güvenlik kamerasında.

Sultangazi'de kuaför salonunda yavrularıyla birlikte bakılan kedinin çırağı ve arkadaşını kovalaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cebeci Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan çırak ile arkadaşı, masanın altındaki anne kedi ve 3 yavrusunun bulunduğu yuvaya doğru yaklaştı.

Temas ettikleri sırada anne kedi yuvadan çıkarak çırağı ve arkadaşını kovalamaya başladı.

Bu esnada kaçan iki kişi, iş yerinin merdiveninden atlayarak koşmaya başladı.

Yaşanan kovalamacanın ardından kedi ve kaçan iki kişi iş yerine geri döndü.

Kuaför salonuna bir süre girmeyen anne kediyi, kapının önündeki diğer esnaf severek sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanan olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İş yeri sahibi Hasan Tilaver, yaklaşık 6 aydır baktıkları kedinin 3 ay önce doğum yaptığını, doğumdan sonra annelik iç güdüsünün arttığını kaydetti.

Çırağı ve arkadaşının bir müşterinin kapının önündeki köpeğini sevdikten sonra kedi yuvasının yanına gittiğini anlatan Tilaver, "Kedi hırladıktan sonra peşlerinden koştu. Kaçış başladı, trajikomik bir izlenim oldu. Burada esnaf olarak da mahallede sevdiğimiz bir kedi. Doğumdan sonra saldırgan olmaya başladı, neredeyse 2 sokak kovaladı. Demek ki annelik iç güdüsü her şeyden önde." diye konuştu.

Kedinin kovaladığı çırak Sefa Binici ise kapıdaki köpeğin kokusunun üstüne sindiğini belirterek, "Yavrularını içeri koyarken annesi bana baktı, saldırmaya başladı. Ben de arkama bakmadan direkt kapıyı açıp koştum. 5 merdivenden atlayıp arabaların arasından kaçtım. Korkudan merdivenden atladım, az kalsın motora çarpıyordum. Direkt arabanın arasından kaçtım, biraz aksiyonlu, heyecanlı oldu." ifadelerini kullandı.

Binici'nin arkadaşı Emir Ömer Kaymaz da kedinin kendilerini tehdit olarak algıladığını ve kovalamaya başladığını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne Kedi Çırakları Kovaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:19:20. #7.13#
SON DAKİKA: Anne Kedi Çırakları Kovaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.