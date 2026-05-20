Anne-oğul kaza sonrası kurtarıldı

ANNE-OĞULU KURTARIRKEN ELİNDEN YARALANDI

Bursa'da hafif ticari aracın çarpıp altına alarak sürüklemesiyle yaralanan Vildan D. ile oğlu Efe D.'nin yardımına çevredekiler koştu. Anne ile oğlunu kurtarmak için aracı kaldıranlardan Orhan Uğur da elinden yaralandı. O sırada bir dükkanda alışveriş yaptığını söyleyen Uğur, "Kaza olduğu esnada ben içerideydim. Dışarı çıktım. Çocuk arabanın altında kalmıştı. Arabayı kaldırdım. Ellerimden yaralandım. Sürücü kadındı. Muhtemelen fren yerine gaza bastı. Çocuğu çıkardıktan sonra ben işe gittim. Çocuğu çıkardığımda bayılmıştı. Ambulans götürdü" dedi.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,