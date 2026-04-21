Anne Pınar Mersinli Tutuklandı

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlediği silahlı saldırı sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği olayın faili 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin gözaltına alınan annesi Pınar Peyman Mersinli, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda 15 Nisan 2026'da 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin düzenlediği silahlı saldırı sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
İsa Aras'ın gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, baba Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörü kullandığı tespit edilmiş, babanın gözaltına alınmasının ardından anne Pınar Peyman Mersinli de gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan anne Pınar Peyman Mersinli'nin, emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyedeki nöbetçi sulh ceza hakimliğinde, "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklamasına karar verildi.
