Anne Sağlıkçılar, Hem Anne Hem de Sağlık Görevlisi Olmanın Sorumluluğunu Taşıyor - Son Dakika
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Anne Sağlıkçılar, Hem Anne Hem de Sağlık Görevlisi Olmanın Sorumluluğunu Taşıyor

Anne Sağlıkçılar, Hem Anne Hem de Sağlık Görevlisi Olmanın Sorumluluğunu Taşıyor

Diyarbakır 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli kadın sağlık çalışanları, anne olmanın sorumluluklarını yerine getirmenin yanı sıra hasta ve yaralılara da özveri ile hizmet sunuyor. Hasta ve yaralılara hızla müdahale etmek için zamanla yarışan acil tıp teknikerleri arasında anne olan çalışanlar da bulunuyor. Anne ve sağlık çalışanı olarak iki kutsal görevi bir arada sürdüren kadın çalışanlar gelen ihbarlar üzerine hızla olay yerine intikal ederek, hasta ya da yaralı vatandaşları ambulansla hastaneye naklediyor. Hayat kurtarma nöbetini özveri ile sürdüren sağlıkçılar bir yandan evlerindeki sorumlulukları yerine getirirken diğer yandan hasta ve yaralılara da anne şefkati ile yaklaşıyor.

10.05.2024 11:14
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Diyarbakır 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli kadın sağlık çalışanları, anne olmanın sorumluluklarını yerine getirmenin yanı sıra hasta ve yaralılara da özveri ile hizmet sunuyor.

Hasta ve yaralılara hızla müdahale etmek için zamanla yarışan acil tıp teknikerleri arasında anne olan çalışanlar da bulunuyor.

Anne ve sağlık çalışanı olarak iki kutsal görevi bir arada sürdüren kadın çalışanlar gelen ihbarlar üzerine hızla olay yerine intikal ederek, hasta ya da yaralı vatandaşları ambulansla hastaneye naklediyor.

Hayat kurtarma nöbetini özveri ile sürdüren sağlıkçılar bir yandan evlerindeki sorumlulukları yerine getirirken diğer yandan hasta ve yaralılara da anne şefkati ile yaklaşıyor.

Kimi zaman trafik kazasında kimi zaman deprem ve sel gibi doğal bir afette yardıma koşan anne sağlıkçılar gece gündüz fedakarca görev yaparken çoğu zaman Anneler Günü gibi özel günleri de evlatlarından ve sevdiklerinden ayrı geçirmek zorunda kalıyor.

"Bir anne olarak bu mesleği yaptığım için çok mutluyum

Acil tıp teknikerlerinden bir çocuk annesi Gamze Yiğit, AA muhabirine, 9 yıldır mesleğini aşkla sürdürdüğünü söyledi.

İşini çok sevdiğini, ailesinin de kendisine destek olduğunu ifade eden Yiğit, "112'de çalışmak çok zor ama bir anne olarak çalışmak daha zor. Vakalara hızla müdahalede bulunmamız gerekiyor. Bir anne olarak bu mesleği yaptığım için çok mutluyum. İnsanlara yardım elimi uzatıyorum." dedi.

Yiğit, kimi zaman bir anneye kimi zaman bir evlada yardım eli uzattıklarını belirterek, vakalara anne şefkatiyle yaklaştıklarını ifade etti.

Hastalarla büyük bir bağ kurduklarını kimi zaman hastaneye ulaştırdıktan sonra da durumlarını öğrenmek için hastaneyi aradıklarını anlatan Yiğit, insanlardan da aynı ilgiyi gördüklerinde mutlu olduklarını belirtti.

Çoğu zaman Anneler Günü'nde de görevde olduklarını dile getiren Yiğit, geçen yıl Anneler Günü'nde eşinin ve çocuğunun kendisini görev yerinde ziyaret ederek, aldıkları hediyeyi verdiğini söyledi.

"Kutsal bir meslek"

2 çocuk annesi Aysun Sakman da 17 yıldır bu mesleği yaptığını söyledi.

"Kutsal bir meslek. Gerçekten çok özveri gerektiriyor." diyen Sakman, her gün işini layıkıyla yapmak düşüncesiyle evden çıktığını belirtti.

Sakman, hasta ve yaralıları anlamak için empati kurduklarını dile getirerek, bu kutsal görevi yaparken çoğu zaman ailesine yeterince zaman ayıramadığını kaydetti.

Anne de olunca sorumluluğun arttığına işaret eden Sakman, "Zamanla yarışılan bir görev, koşarak gidiyoruz, hızlı hareket etmeye çalışıyoruz. Müdahaleyi çok kısa sürede ve doğru şekilde yapmamız gereken bir meslek." diye konuştu.

Hizmet bekleyen kişi çocuk olunca daha da duygusal yaklaştıklarını belirten Sakman, duyguların daha çok işin içine girdiğini aktardı.

"Çocuklarımız bizi aradıklarında ilk cümleleri 'Anne vakada mısın? oluyor. 112'de anne olmak güzel. Sağlıkçı olmak çok güzel. İnsanlara faydalı olabilmek güzel." ifadelerini kullanan Sakman, tüm sağlık çalışanlarının Anneler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne Sağlıkçılar, Hem Anne Hem de Sağlık Görevlisi Olmanın Sorumluluğunu Taşıyor - Son Dakika

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