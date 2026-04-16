Anne Üniversitesi Projesi İkinci Dönem Başladı

Ordu Üniversitesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Anne Üniversitesi" projesinin ikinci dönemi başladı.

Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Cemil Yapar Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, Anne Üniversitesi projesinin Türkiye'de ve dünyada uygulanan nadir bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

Projenin temel amacının anne adaylarını desteklemek ve aile içi eğitim süreçlerine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Baş, "Öğrenmenin yaşı yoktur. Hayat boyu öğrenme anlayışıyla anne adaylarımızın bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Baş, çocukların yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğun annelerde olduğunu dile getirerek, "Ancak bu sorumluluğu sadece annelerin üzerine yıkmamalıyız. Evlatlarımızı yetiştirirken hem kız hem erkek çocuklarına hayatın gerçeklerini öğretmeliyiz. Erkek çocuklarını, eşlerine ev işlerinde yardımcı olacak ve onların kıymetini bilecek birer 'hayat arkadaşı' bilinciyle yetiştirmeliyiz. Bu sorumluluğu annelerin üzerinden alıp erkeklere de paylaştırdığımızda hepimiz daha mutlu olacağız." diye konuştu.

Baş, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ebru Şahin ise Anne Üniversitesi projesi kapsamında sağlık, psikoloji, iletişim, aile içi ilişkiler ve sanatsal atölyeler gibi pek çok alanda annelere rehberlik edileceğini söyledi.

Anne Üniversitesi projesi kapsamında katılımcılara "Değerler Eğitimi", "Sağlık Bilgisi ve Çevre Bilinci", "Eğitimde Ailenin Rolü", "Sanat, Kültür ve Toplum" başlıklarında bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak 8 haftalık eğitim verilecek.