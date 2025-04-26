Anne ve Kızı Elektrik Akımında Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde anne ile kızının elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, 23 Nisan'da elektrik akımına kapılan Özlem Üstün (6) ile annesi Cennet Üstün'ün (37) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri tamamlandı.
Adliye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi'nde 23 Nisan'da evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isterken elektrik akımına kapılan Özlem ile ona yardım etmek isteyen annesi Cennet Üstün hayatını kaybetmişti.
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında uzman ekiplerce olay yerinde yapılan incelemede, doğal gaz altyapısı kazısı sırasında, sulama kanalında demir boru içerisinden geçirilen elektrik kablosunun izolasyonunun zarar gördüğü ve kabloların açığa çıktığı belirlenmiş, doğal gaz firmasının 9 çalışanı gözaltına alınmıştı.
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