Anne ve Oğul İçin Kurum Bakımı Başlatıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anne ve oğlunun bakım sürecini başlattı.
(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında "Aynı evde iki ayrı yardım çığlığı: Bakıma muhtaç anne ve oğlu yardım bekliyor" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin, anne ve oğlunun kurum bakımına alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, haberlerin ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçerek ailenin yaşadığı hanede inceleme yaptığı bildirildi.
Yapılan inceleme sonucunda anne ve oğlunun kurum bakımına alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, anne ve oğluna yönelik bakım ve destek sürecinin Bakanlık tarafından titizlikle takip edileceği kaydedildi.
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