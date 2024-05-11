Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Atakule Challenge Koşusu düzenlenecek

Güncel

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında yarın Ankara'da 400 sporcunun katılımıyla Atakule Challenge Koşusu gerçekleştirilecek.

Botanik Park'ta saat 9.00'da başlayacak koşu, Atakule'de tamamlanacak.

Organizasyon kapsamında yüzlerce çocuğun ve ailenin katılacağı Çocuk Koşusu da saat 10.15'de aynı yerde düzenlenecek.

Bu arada Atakule Çim Teras'ta çocuklar için tasarlanmış eğlence alanları ve canlı DJ performansı, madalya töreni, zumba gibi aktiviteler de yapılacak.