Anneler Günü İçin Çiçekçiler Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anneler Günü İçin Çiçekçiler Hazırlıklarını Tamamladı

Anneler Günü İçin Çiçekçiler Hazırlıklarını Tamamladı

Anneler Günü için hazırlıklarını tamamlayan çiçekçi esnafı, dükkanlarını çeşit çeşit ürünle doldurdu. Ankara'ya 8 tır çiçek ithalatı gerçekleşirken, Türkiye'de üretilen çiçeklerden ise 22 tır başkente getirildi. Çiçekçiler, fiyatların her bütçeye uygun olduğunu belirtirken, çiçeğin anneler için en ucuz ve kaliteli hediye olduğunu vurguladı. Çiçek ihracatının artmasıyla ilgili olarak ise teşviklerin sağlanması gerektiği ifade edildi.

09.05.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anneler Günü için hazırlıklarını tamamlayan çiçekçi esnafı, karanfilden laleye, papatyadan orkideye kadar çeşit çeşit ürünle dükkanlarını doldurdu.

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, AA muhabirine, 12 Mayıs Anneler Günü öncesi yaptıkları hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Bu güne dair hazırlıkların yaklaşık 20 gün önceden başladığını belirten Çimen, Ankara'ya 8 tır çiçek ithalatının gerçekleştiğini, Türkiye'de üretilen çiçeklerden ise 22 tırın başkente geldiğini söyledi.

Çimen, dükkanlarda kazanblankadan karanfile, papatyadan orkideye kadar birçok çeşidin bulunduğunu dile getirerek, mevsim itibarıyla da çiçeğin bol olduğunu ifade etti.

Annelerin bir karanfille bile mutlu olduğunun altını çizen Çimen, "Annelere özel çiçek diye bir şey yok. Anne duygusaldır, her çiçekle mutlu olur." dedi.

Çimen, bu güne özel en ucuz ve kaliteli hediyenin ise çiçek olduğuna işaret etti.

Fiyatların her bütçeye uygun olduğuna dikkati çeken Çimen, "Dükkanlarımızda 100 liradan 3 bin liraya kadar çiçek var. Bunlar tamamen çiçeğin kalitesine göre değişiyor. Karanfilin tanesi 15 ile 20 lira, gülün tanesi 75 ile 100 lira, papatyanın demeti ise 100 ile 150 lira arasında değişiyor. Mevsim itibarıyla fiyatlarımızda artış yok, tamamen düşüş var." diye konuştu.

Türkiye'nin çiçek ihracatının her geçen gün arttığından bahseden Çimen, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu da ifade etti.

"Teşviklerle ihracatı artırabiliriz"

Çimen, dünyanın hiçbir yerinde çiçeğin israf olarak görülmediğini belirterek, "Türkiye'de de çiçeğin israf olarak görülmesini istemiyoruz. Çiçek sevgidir, kırgın gönülleri birleştiren bir hediyedir. " ifadelerini kullandı.

Çiçekçi esnafının yaşadığı sorun ve taleplerini de dile getiren Çimen, şunları kaydetti:

"Esnafın sorunlarından biri hastanelere çiçek alınmaması. Önceden yatan bir hastaya çiçekle moral verebiliyorduk ama şu an veremiyoruz. Türkiye, bir tarım ülkesi. Türkiye'de üreteceksiniz ki ürettiğinizi satabilesiniz. Eğer siz ürettiğinizi satamazsanız, üretimi durdurursunuz. Bugün Hollanda, İtalya ve İspanya'yı ayakta tutan en büyük özellik çiçeği ve ağacı ile üretimini yapıyor olması. Bizim de üretemeyeceğimiz çiçeğimiz yok. Bu noktada bizlere teşvikler sağlanırsa, tamamen ihracat yapmaya başlayabiliriz. Sektörden 1,5 milyon insanın ekmek yediğinin unutulmaması gerekiyor."

Kaynak: AA

Anneler Günü, İhracat, Türkiye, Ankara, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anneler Günü İçin Çiçekçiler Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
09:55 “Elimde fotoğrafların var“ şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü "Elimde fotoğrafların var" şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
11:36 Pamukkale’de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu Pamukkale'de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu
11:24 Tadic’in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe’nin bu sezonki özeti gibi Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi
11:07 Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü
10:39 Yorumları görmeniz lazım Antalya’da trans güzellik yarışması düzenlendi Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
10:28 Altın ve dolar güne nasıl başladı Altın ve dolar güne nasıl başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 12:45:22. #1.13#
SON DAKİKA: Anneler Günü İçin Çiçekçiler Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement