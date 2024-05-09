Anneler Günü İçin Çiçekçiler Hazırlıklarını Tamamladı

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Anneler Günü için hazırlıklarını tamamlayan çiçekçi esnafı, karanfilden laleye, papatyadan orkideye kadar çeşit çeşit ürünle dükkanlarını doldurdu.

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, AA muhabirine, 12 Mayıs Anneler Günü öncesi yaptıkları hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Bu güne dair hazırlıkların yaklaşık 20 gün önceden başladığını belirten Çimen, Ankara'ya 8 tır çiçek ithalatının gerçekleştiğini, Türkiye'de üretilen çiçeklerden ise 22 tırın başkente geldiğini söyledi.

Çimen, dükkanlarda kazanblankadan karanfile, papatyadan orkideye kadar birçok çeşidin bulunduğunu dile getirerek, mevsim itibarıyla da çiçeğin bol olduğunu ifade etti.

Annelerin bir karanfille bile mutlu olduğunun altını çizen Çimen, "Annelere özel çiçek diye bir şey yok. Anne duygusaldır, her çiçekle mutlu olur." dedi.

Çimen, bu güne özel en ucuz ve kaliteli hediyenin ise çiçek olduğuna işaret etti.

Fiyatların her bütçeye uygun olduğuna dikkati çeken Çimen, "Dükkanlarımızda 100 liradan 3 bin liraya kadar çiçek var. Bunlar tamamen çiçeğin kalitesine göre değişiyor. Karanfilin tanesi 15 ile 20 lira, gülün tanesi 75 ile 100 lira, papatyanın demeti ise 100 ile 150 lira arasında değişiyor. Mevsim itibarıyla fiyatlarımızda artış yok, tamamen düşüş var." diye konuştu.

Türkiye'nin çiçek ihracatının her geçen gün arttığından bahseden Çimen, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu da ifade etti.

"Teşviklerle ihracatı artırabiliriz"

Çimen, dünyanın hiçbir yerinde çiçeğin israf olarak görülmediğini belirterek, "Türkiye'de de çiçeğin israf olarak görülmesini istemiyoruz. Çiçek sevgidir, kırgın gönülleri birleştiren bir hediyedir. " ifadelerini kullandı.

Çiçekçi esnafının yaşadığı sorun ve taleplerini de dile getiren Çimen, şunları kaydetti:

"Esnafın sorunlarından biri hastanelere çiçek alınmaması. Önceden yatan bir hastaya çiçekle moral verebiliyorduk ama şu an veremiyoruz. Türkiye, bir tarım ülkesi. Türkiye'de üreteceksiniz ki ürettiğinizi satabilesiniz. Eğer siz ürettiğinizi satamazsanız, üretimi durdurursunuz. Bugün Hollanda, İtalya ve İspanya'yı ayakta tutan en büyük özellik çiçeği ve ağacı ile üretimini yapıyor olması. Bizim de üretemeyeceğimiz çiçeğimiz yok. Bu noktada bizlere teşvikler sağlanırsa, tamamen ihracat yapmaya başlayabiliriz. Sektörden 1,5 milyon insanın ekmek yediğinin unutulmaması gerekiyor."