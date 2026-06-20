Anneler ve Çocuklar Tren Yolculuğu Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anneler ve Çocuklar Tren Yolculuğu Yaptı

Anneler ve Çocuklar Tren Yolculuğu Yaptı
20.06.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatvan'da ADEM'in düzenlediği etkinlikte anneler ve çocukları trenle ilk kez yolculuk yaptı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen etkinlikte kursiyer anneler, çocuklarıyla tren yolculuğu yaptı.

İstasyon Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi'nde bir araya gelen ADEM çalışanları, kursiyerler ve çocukları, piknik yaptıktan sonra aynı bölgedeki Tatvan Tren Garı'na geçti.

Görevliler gözetiminde yolcu trenine binen anneler ve çocukları, Esentepe, Kültür, Karşıyaka, Şirinevler ve Bahçelievler mahallelerindeki demir yolu güzergahında bir saat süren yolculuğa çıktı.

Halay çekerek eğlenceli anlar yaşayan anneler ve çocukları, organizasyonu düzenleyen kurumlara ve destek sağlayanlara teşekkür etti.

ADEM'de görev yapan Büşra Çiçek, kurumda mesleki kursların yanı sıra koruyucu ve önleyici eğitim programları kapsamında kadınlara eğitim verdiklerini söyledi.

Sosyal hayata katılımı sağlamak için de faaliyetler düzenlediklerini anlatan Çiçek, "Kursiyerlerimize ve kreş çocuklarına ilk defa trenle yolculuk deneyimi sunduk. Bugün çoğu ilk kez trene bindi. Düzenlediğimiz etkinlik sayesinde çok olumlu dönüşler aldık. Hiç unutamayacakları bir gün oldu. Emeği geçen Sayın Kaymakamımıza, gar müdürlüğümüze, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürümüze ve tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğe oğluyla katılan Demet Barak ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bize bu ilki yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Halay çektik, eğlendik, piknik yaptık. Çok güzel bir gün geçirdik." dedi.

Kursiyerlerden Besnanur Sayılgan da etkinliğin hem kendisi hem de çocuğu için anlamlı olduğunu belirterek, "Kreş etkinlikleri ve çeşitli sosyal faaliyetlere katılıyoruz. Bugün de tren etkinliği oldu. Kızımla ilk defa trene bindik. Çok güzel geçti, çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Tatvan, Bitlis, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anneler ve Çocuklar Tren Yolculuğu Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar... Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM’lerini kaldırıyor Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM'lerini kaldırıyor
Japonya Teknik Direktörü’nün pozu olay oldu Japonya Teknik Direktörü'nün pozu olay oldu
İş insanı Mehmet Musa Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz İş insanı Mehmet Musa Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

14:33
Uğurcan Çakır’ın zor anları Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim
Uğurcan Çakır'ın zor anları! Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim
14:26
Gözler yeni haftada İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
Gözler yeni haftada! İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
13:12
Erhan Karaal’ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
12:48
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 14:53:28. #7.12#
SON DAKİKA: Anneler ve Çocuklar Tren Yolculuğu Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.