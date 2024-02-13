Annelerinin önüne kattığı domuz yavruları fotokapana yakalandı - Son Dakika
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Annelerinin önüne kattığı domuz yavruları fotokapana yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), fotokapanlara yakalanan domuz sürüsünü paylaştı. DKMP'nin fotokapanlarına bu sefer ormanda art arta ilerleyen domuz sürüsü yakalandı. DMKP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, annelerinin önüne kattığı domuz yavruları renkli görüntülere sahne oldu. O anlar DKMP'nin sosyal medya hesabından, 'Yaşat, Koru, Sev' başlığıyla paylaşıldı.

13.02.2024 12:14  Güncelleme: 12:16
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Annelerinin önüne kattığı domuz yavruları fotokapana yakalandı

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), fotokapanlara yakalanan domuz sürüsünü paylaştı.

DKMP'nin fotokapanlarına bu sefer ormanda art arta ilerleyen domuz sürüsü yakalandı. DMKP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, annelerinin önüne kattığı domuz yavruları renkli görüntülere sahne oldu. O anlar DKMP'nin sosyal medya hesabından, "Yaşat, Koru, Sev" başlığıyla paylaşıldı.

Annelerinin önüne kattığı domuz yavruları fotokapana yakalandı
Kaynak: İHA

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Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Hayvanlar, Doğa, Güncel, Son Dakika

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