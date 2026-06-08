Annesini Bıçakla Rehin Alan Yunus Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Annesini Bıçakla Rehin Alan Yunus Gözaltına Alındı

Annesini Bıçakla Rehin Alan Yunus Gözaltına Alındı
08.06.2026 15:34
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Fatih'te para isteyip red cevabı alınca annesini rehin alan Yunus, polisin müdahalesiyle yakalandı.

FATİH'te annesinden para isteyen Yunus isimli kişi, olumsuz yanıt alınca annesini bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan anne sağlık ekiplerince muayene edilirken pencereden atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 6 Haziran Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Aynalı Dükkan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Yunus isimli kişi annesinden para istedi. İstediği parayı alamayan kişi, annesini bıçakla rehin aldı. Komşuların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonuç vermedi. Bu sırada bazı mahalleliler daire kapısını tekmeleyerek açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmak için çalışma yaptığı sırada şüpheli, annesini serbest bıraktı. Ardından dairenin arka kısmındaki odanın penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık ekipleri, olayın ardından kadına olay yerinde müdahalede bulundu. Şüpheli ise işlemleri için polis merkezine götürüldü. Öte yandan şüphelinin pencereye çıkarak bağırdığı anlar ile çevredekilerin daire kapısını açmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesini Bıçakla Rehin Alan Yunus Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Annesini Bıçakla Rehin Alan Yunus Gözaltına Alındı - Son Dakika
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