Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde annesine ait otomobili kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde Sümer Mahallesi'nde park halindeki Şenay Ö'ye (46) ait 01 TT 852 plakalı otomobilin çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelmesiyle ilgili araştırmalarını sürdürdü.
Ekipler, aracı kundakladığı iddia edilen Şenay Ö'nün oğlu Ahmet Tan Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.
Zanlı Ahmet Tan Ö, ekiplerce gözaltına alınarak Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Annesinin Otomobilini Kundaklayan Oğul Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?