Antakya'da 22 saatlik kamera incelemesiyle 11 bilezik çalan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Antakya'da 22 saatlik kamera incelemesiyle 11 bilezik çalan 2 zanlı yakalandı

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Antakya\'da 22 saatlik kamera incelemesiyle 11 bilezik çalan 2 zanlı yakalandı
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Antakya'da 8 Ekim'de bir evden 11 altın bilezik, 40 bin TL ve 700 dolar çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin ev sahibinin iş arkadaşları olduğunu tespit etti.

HATAY'ın Antakya ilçesinde iş arkadaşlarının evinden 200 gram ağırlığında 11 altın bilezik ile para çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 8 Ekim'de Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evden yaklaşık 200 gram ağırlığında 11 altın bilezik, 40 bin TL ve 700 dolar nakit para çalındı. İhbar üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, şüphelilerin ev sahibinin iş arkadaşları N.N.H. ve M.A.P. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Güvenlik Kamerası3. SayfaAntakyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antakya'da 22 saatlik kamera incelemesiyle 11 bilezik çalan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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