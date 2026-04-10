Antakya'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

10.04.2026 21:22
Hatay'da yasa dışı yolla gelen 7 Suriyeli göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akasya Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Antakya, Göçmen, Güncel, Hatay, Son Dakika

Advertisement
