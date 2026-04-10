Antakya'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akasya Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
