Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından aranan Y.B'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, adresini belirlediği şüpheli Y.B'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Aranan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?