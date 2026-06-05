Antakya\'da Boğulma Olayı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

HATAY'ın Antakya ilçesinde serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren Hamza Baltacı (12), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için mahalleden geçen dereye giren Hamza Baltacı, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hamza Baltacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.