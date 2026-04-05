Antakya'da Cep Telefonu Hırsızlığı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 2 zanlının bir dükkandaki cep telefonlarını ve aksesuarları çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alaaddin Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 2 kişi, Mert U'nun işlettiği dükkana girdi.
Raflardaki cep telefonları ve aksesuarları çalan zanlılar, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine iş yerine sevk edilen polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, çaldıkları ürünleri çantaya koyan zanlıların, fark ettikleri kameranın yönünü değiştirmeleri yer aldı.
