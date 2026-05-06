Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktör Akcurun Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Devrilen Traktörde Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?