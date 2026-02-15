Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FA 4066 plakalı hafriyat kamyonu, Antakya-Reyhanlı kara yolunun Narlıca mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası kamyonun lastiklerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Hafriyat Kamyonu Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?