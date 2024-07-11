Antakya'da Hafriyat Kamyonuyla Elektrikli Bisikletin Karıştığı Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı

Antakya'da hafriyat kamyonuyla elektrikli bisikletin karıştığı kazanın, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Hüsamettin Harnupoğlu idaresindeki elektrikli bisiklet, 9 Temmuz'da Küçükdalyan Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 YN 087 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Hüsamettin Harnupoğlu yaranırken, eşi Leyla Harnupoğlu hayatını kaybetmişti.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, tali yoldan ana yola girmeye çalışan hafriyat kamyonuyla elektrikli bisikletin çarpışması yer alıyor.
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