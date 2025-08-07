HATAY'ın Antakya ilçesinde, geçen ay yanan ormanda çıkan küçük çaplı hortum, cep telefonuyla görüntülendi.
Serinyol Mahallesi'nde geçen ay yanan ormanda, 5 Ağustos'ta hortum çıktı. Aynı bölgede bu sabah yeniden çıkan hortum, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Küçük çaplı hortum, yerleşim yerlerine ulaşmadan son buldu.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Hortum Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?