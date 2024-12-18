Antakya\'da Hükümlü Yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ürgen Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.A'yı durdurdu.
Ekipler, A.A'nın 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti.
Hükümlünün üst aramasında 10 gram sentetik uyuşturucuyla bilgisayar faresi şeklinde uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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