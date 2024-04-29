Antakya'da kavga sonucu hayatını kaybeden kişinin ailesi zanlıların yargılanmasını istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antakya'da kavga sonucu hayatını kaybeden kişinin ailesi zanlıların yargılanmasını istiyor

Antakya\'da kavga sonucu hayatını kaybeden kişinin ailesi zanlıların yargılanmasını istiyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden Ayhan Kutlu'nun ailesi, olaya karışan zanlıların yargılanmasını talep ediyor. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklanmıştır. Ailesi, serbest bırakılan 3 şüphelinin de tutuklanmasını istemektedir. Soruşturmanın genişletilerek tüm zanlıların yargılanmasını talep eden aile, adaletin tecellisini beklemektedir.

29.04.2024 19:27  Güncelleme: 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde, kavga sırasında darbedilmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin ailesi, olaya karışan zanlıların yargılanmasını istiyor.

Kuzeytepe Mahallesi'nde 18 Nisan'da çıkan kavgada yaralandıktan sonra sevk edildiği hastanede 21 Nisan'da vefat eden Ayhan Kutlu'nun (37) ailesi üzüntü yaşıyor.

Ağabey Celal Kutlu, AA muhabirine, kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'sinin tutuklandığını söyledi.

Şüphelilerin, 5 Mart'ta da kendisini bıçakla yaraladığını öne süren Kutlu, aynı kişilerin sonrasında kardeşini darbettiğini anlattı.

Kutlu, serbest bırakılan 3 şüphelinin de tutuklanmasını istediklerini belirterek, "Olaya karışan bazı kişiler dışarıda. Hepsinin yakalanmasını, adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Bu kişiler dışarıda kaldıkları sürece insanlara zararları olacak. Bu insanların ibret alacak şekilde cezalandırılması lazım." dedi.

Soruşturmanın genişletilerek kavgaya karışan tüm zanlıların yargılanmasını talep ettiklerini dile getiren Kutlu, acılarının dinmesi için adaletin tecellisini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kuzeytepe, Antakya, Hatay, Kavga, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antakya'da kavga sonucu hayatını kaybeden kişinin ailesi zanlıların yargılanmasını istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:04 5 yaşındaki Edanur’un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı 5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
19:08 Parayı koyacak yer bulamaz Hakim Ziyech’e dudak uçuklatan teklif Parayı koyacak yer bulamaz! Hakim Ziyech'e dudak uçuklatan teklif
18:10 Batman’da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı Batman'da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı
17:22 İsrail’de kabine üyeleri bir bir kaza geçiriyor Bu kez de Benny Gantz’in ayağı kırıldı İsrail'de kabine üyeleri bir bir kaza geçiriyor! Bu kez de Benny Gantz'in ayağı kırıldı
17:21 Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz’e soruşturma açtı Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı
17:17 İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
17:08 İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
16:22 Adana’da otobüsün açık kapısından düşen yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı Adana'da otobüsün açık kapısından düşen yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 20:16:16. #1.12#
SON DAKİKA: Antakya'da kavga sonucu hayatını kaybeden kişinin ailesi zanlıların yargılanmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement